ليبيا نيوز

الدبيبة و أعيان وحكماء سوق الجمعة و النواحي الأربعة يتفقون على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها.

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الدبيبة و أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة يتفقون على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها.

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وكالة الأنباء الليبية

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