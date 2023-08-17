الدبيبة و أعيان وحكماء سوق الجمعة و النواحي الأربعة يتفقون على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها.

الدبيبة و أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة يتفقون على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها.
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وكالة الأنباء الليبية
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