ليبيا نيوز

الدبيبة خلال لقائه أعيان وحكماء سوق الجمعة و النواحي الأربعة عودة الاقتتال أمر مرفوض ، كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة.

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الدبيبة خلال لقائه أعيان وحكماء سوق الجمعة و النواحي الأربعة عودة الاقتتال أمر مرفوض ، كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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ليبيا نيوز

الدبيبة و أعيان وحكماء سوق الجمعة و النواحي الأربعة يتفقون على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها.

تم النشر منذُ 41 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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