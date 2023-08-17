الدبيبة خلال لقائه أعيان وحكماء سوق الجمعة و النواحي الأربعة عودة الاقتتال أمر مرفوض ، كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
الدبيبة و أعيان وحكماء سوق الجمعة و النواحي الأربعة يتفقون على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها.
تم النشر منذُ 41 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
انخفاض أسعار النفط عالميا وسط مخاوف اقتصادية
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
عاجل .. الدبيبة في لقائه اعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الاربعة : هناك مواقع الكترونية مدفوعة تغذي الصراعات بهدف زعزعة الاستقرار الذي تشهده البلاد.
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
السودان .. أوضاع إنسانية استثنائية في عاصمة جنوب دارفور
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك