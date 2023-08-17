حكومة الوحدة والوطنية وأعيان وحكماء سوق الجمعة و النواحي الأربعة يتفقون على العمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها .

طرابلس 17 أغسطس 2023 ( وال ) – اتفقت حكومة الوحدة الوطنية مع أعيان وحكماء سوق_الجمعة و النواحي الأربعة على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة ” عبدالحميد الدبيبة” الليلة الماضية أعيان وحكماء سوق_الجمعة و النواحي_الأربعة، بعد الأحداث الأليمة التي شهدتها العاصمة مؤخراً.

وقال ” الدبيبة ” في كلمة بالمناسبة (( إن عودة الاقتتال أمر مرفوض ، كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة ، مؤكداً أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لفرض الأمن وضمان استتبابه .

من جانبه كد رئيس مجلس الأعيان والحكماء سوق الجمعة خلال اللقاء، حُرْمة الدم الليبي، معرباً عن تقدير المجلس لجهود وحكمة رئيس الوزراء في تعامله مع الأحداث الأخيرة، واتخاذه حزمة من الإجراءات التي ساهمت في وقف الاشتباكات.

وحضر اللقاء وزراء الحكم المحلي والإسكان والتعمير، والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ، وعمداء بلديات عين زارة ، وسوق الجمعة وسيديالسائح و قصربنغشير و السبيعة.

….( وال ) ….