ليبيا نيوز

المركز الوطني للأرصاد الجوية: استقرار الطقس على معظم مناطق البلاد.

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   طرابلس 17  أغسطس 2023 ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم مناطق البلاد اليوم الخميس 

وحسب النشرة  اليومية الصادرة عن المركز تراوحت درجات الحرارة القصوى بين 29 و42 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا بعد الظهر على الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية بين 30 و33 درجة مئوية، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و34 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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