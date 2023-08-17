شركة الكهرباء تعلن إصلاح جميع الأعطال الناتجة من اشتباكات التي شهدتها طرابلس مؤخرا .

طرابلس 17 أغسطس 2023 ( وال ) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء ، مساء أمس الأربعاء، إصلاح كل الأعطال الناتجة من الاشتباكات في العاصمة طرابلس ، واستقرار التيار الكهربائي داخلها.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها على ” بالفيسبوك”، إن فرق الصيانة في دائرة توزيع طرابلس عكفت منذ ليلة الماضية حتى مساء أمس على إصلاح الأعطال داخل مناطق العاصمة التي شهدت اشتباكات الليلة الماضية ، مسببة أضرارا جسيمة في عدة من محطات التوزيع الفرعية، وهي محطة البث المرئ – محطة مدخل الطبي الخلفي – محطة عمارات الرقابة – محطة مكتب الشركة.

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