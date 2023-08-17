استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

جنين 17أغسطس 2023 (وال) – استُشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) استُشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين.

وأضافت أن إحدى موظفات وزارة الصحة (34 عاما)، تعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأوضحت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.

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