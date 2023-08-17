شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز: باكورة الإنتاج تتضاعف في أول بئر استكشافية بحوض مرزق.

سبها 17 اغسطس 2023م (وال) – أقامت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أمس احتفالية بمناسبة النجاح الذي حققته عمليات الحفر في القطعة الاستكشافيةNC101 بحوض مرزق .

وافاد مكتب الاعلام بالمجلس التسييرى مرزق أن العملية حققت نتائج بلغت (1150 ) برميل من النفط الخام يومياً،وبان هذا الانجاز الجبار تم تنفيذه بأيدٍى وطنية ذات خبرة ومهنية عالية .

وقالت شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز على موقعها الرسمي أن رئيس مجلس الإدارة بالشركة ” مصطفى هماد” أثنى على مجهودات إدارة الاستكشاف وإدارة الحفر والهندسة النفطية والعاملين فيها .

وأشاد “هماد” خلال زيارة له لموقع الاستكشاف رفقة اعضاء مجلس الإدارة للعمليات وللتصنيع والصيانة وللهندسة والمشروعات بالنجاح الذي حققوه في حفر البئر التحديدية الاستكشافية (J- NC101) بحوض مرزق .

وتعهد رئيس مجلس الإدارة بتقديم كل الدعم لإدارتي الاستكشاف والحفر لإنجاح رؤيتها في مشاريعها المستقبلية.

ومن جانبهم اشاد أعضاء مجلس الإدارة بهذه المجهودات ، مطالبين ببذل المزيد لتحقيق نجاحات أخرى في عمليات الحفر المستمرة في هذه المنطقة .

وحضر الاحتفالية عدد من عمداء بلديات حوض مرزق وحكماء واعيان حوض مرزق .

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