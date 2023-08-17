قادة جيوش تجمع "إيكواس" يبدأون إجتماعهم في غانا

أكرا 17 أغسطس 2023 م ( وال ) بدأ قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعهم اليوم الخميس بالعاصمة الغانية أكرا لوضع اللمسات الأخيرة على خطة محتملة لنشر قوات احتياط بالنيجر، في وقت تواصل الحراك الدبلوماسي في نيامي من أجل حل الأزمة سياسيا.

ويأتي اجتماع “إيكواس”، ، بشأن النيجر، بعد تجدد أعمال العنف في الدولة التي يسيطر عليها مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، في 26 يوليو/تموز الماضي، حيث قتل أكثر من 15 جنديا نيجريا في هجومين إرهابيين.

وفي إطار الضغط على المجلس العسكري، كانت المجموعة الأفريقية قد فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر، فيما علقت فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا مساعداتها لهذا البلد.

ومن بين الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أعلنت نيجيريا والسنغال وساحل العاج وبنين وغينيا بيساو استعدادها لتقديم قوات في حالة التدخل.

لكن مالي وبوركينا فاسو وغينيا، التي تم تعليق عضويتها في “إيكواس” بعد انقلاباتها، كما هو الحال مع النيجر الآن ، أعلنت دعمها للمجلس العسكري في نيامي، في حالة حدوث تدخل.

في غضون ذلك، حذرت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، من أن الأزمة الحالية في النيجر قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في الدولة الفقيرة