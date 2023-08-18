ليبيا نيوز

تقرير سري امريكي يكشف سوء تعامل السلطات الأمريكية مع المهاجرين .

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

واشنطن 17 اغسطس 2023م ( وال )- كشف تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ، أن السلطات المعنية بمتابعة المهاجرين في مراكز الاحتجاز بالبلاد تعاملهم بشكل “وحشي وغير مسؤول”  .

    جاء ذلك في تقرير سري مكون من ( 1600 ) صفحة ، أعدته دائرة الحقوق المدنية والحريات التابعة للأمن الداخلي ، حول الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز التابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية ICE .

   وأوضح التقرير أن المفتشين ، وهم خبراء في مجالات مختلفة مثل الطب والصحة النفسية، قاموا بتفقد الأوضاع في 24 مركز احتجاز بـ 16 ولاية أمريكية بالفترة بين عامي 2017 و 2019  .

      ونشرت الإذاعة الوطنية العامة امس الأربعاء التقرير الذي تمكنت من الوصول إليه بقرار قضائي ، وأكدت وجود “إهمال طبي” في تلك المراكز ، فضلا عن وصفها بأنها “غير آمنة وقذرة”  .

        ولفت إلى وقوع حالات إساءة عنصرية بحق المحتجزين ، وتسجيل حالات رش غاز مسيل للدموع على المحتجزين المختلين عقليا ، وانتهاكات أخرى أدت لوفاة معتقلين في بعض الحالات ، مؤكدة أن المحتجزين يتعرضون لممارسات وحشية وتنتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية للإنسانية”.

    وذكرت  “الإذاعة الوطنية العامة” التي رفعت دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات ، أنها تمكنت من الوصول إلى التقرير إثر قرار أقره القاضي الفيدرالي .

    …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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