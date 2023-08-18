الأندية الليبية الأربعة تستعد لبداية مشوارها في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية .

طرابلس 17 اغسطس 2023(وال)- تستعد الأندية الليبية الأربعة وهي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي والهلال وأبوسليم لبداية مشوارها في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفيدرالية” لكرة القدم للموسم الجديد 2023 2024 من بوابة الأدوار التمهيدية .

ويلتقي فريق أهلي طرابلس بطل الدوري الاحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا فريق بنواذيبو الموريتاني بالعاصمة نواكشوط. .

ويخوض بطل الدوري الليبي المباراة بغياب حارس المرمى المخضرم ” محمد نشنوش ” والمدافع الدولي ” أحمد التربي ” و المهاجم ” أنيس سالتو “.

وأكد مدرب الفريق التونسي ” طارق جرايا ” أن الفريق سيخوض المباراة بإمكانيات اللاعبين الحاضرين في القائمة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة” .

كما يخوض فريق الأهلي بنغازي الأحد المقبل بملعب شهداء بنينا في بنغازي مواجهة قوية ضد أنيمبا بطل الدوري النيجيري ، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ودعم الفريق صفوفه بعدة صفقات ويأمل في تحقيق الفوز على أرضه من أجل الابتعاد عن الضغوط عند خوض مواجهة الإياب التي ستقام في 27 من الشهر الحالي بملعب إنييمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية.

أما فريق الهلال العائد من جديد للمشاركة في مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد غياب دام ست سنوات، فيحل ضيفًا السبت القادم على كاكاميغا الكيني في ذهاب كأس الكونفيدرالية.

وقال المدرب المصري ” محمد عودة ” المدير الفني للهلال في تصريح إن المباراة في كينيا لن تكون سهلة أمام كاكاميغا الذي يعد من الفرق القوية في بلاده، وسوف تكون لنا كلمة في المباراة”.

ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في 26 من الشهر الحالي بملعب شهداء بنينا في بنغازي، حيث يأمل الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية ذهابًا تريحه في لقاء العودة أمام جماهيره.

ويوجه فريق ابوسليم الذي سجل حضوره للمرة الأولى في أفريقي بطل كأس تونس ، الأولمبي الباجي الأحد القادم بملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب كأس الكونفيدرالية.

ويخوض فريق أبو سليم المباراة بقيادة التونسي ” شكري الخطوي “، باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية ، بانتظار أن تقام مباراة الإياب في العاصمة المصرية القاهرة نهاية أغسطس الجاري .

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