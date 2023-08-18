عضو مجلس النواب أسمهان بالعون تتوقع التوافق على إطار دستوري قبل نهاية العام الحالي.

بنغازي 17 أغسطس 2023م(وال)-توقعت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون أن يتوافق المجلس على إطار دستوري قبل نهاية العام الحالي كانطلاقة لاجراء الانتخابات.

وقالت في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن المهلة الأمريكية لمجلس النواب الليبي ستنتهي في نهاية شهر أغسطس الحالي ، إما اصدار القوانين الانتخابية أو الانتقال إلى الخطة (ب ) للامم. المتحدة

وأكدت بالعون أن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي المقبلة لمجلس الأمن من المتوقع أن تكون نقطة تحول حاسمة في مستقبل الانتخابات.

وأضافت عضو مجلس النواب أن مجلس الدولة سواء بوجود رئاسة المشري أو بدونه لن يتغير شئ في ملف الانتخابات والمناصب السيادية،خاصة أن مجلس الدولة يخضع لسيطرة بعض القوة الدولية، ما يعني أن القرار خارجي وليس داخليا,قائلة أتوقع أن يستمر تكالا في مناورات المشري السابقة القائمة على تكتيكات دعم التوافق في العلن والعمل على إفشالها في الخفاء في نفس الوقت.