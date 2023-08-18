مركز القانون الدولي الإنساني يدين اشتباكا طرابلس ويحمل الجميع مسؤولية حماية المدنيين.

طرابلس 17 أغسطس 2023م (وال)- أدن مركز القانون الدولي الإنساني (IHLC ) العمليات العسكرية المُسلّحة التي جرت داخل الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس وما ترتّب عن تِلك الاشتباكات من استهدافٍ للمدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وقال المركز في بيان له إن السكان المدنيين غالبًا ما يكونوا الضحية في مثل هذه النزاعات، داعيا الجميع إلى احترام أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده، والذي بموجبه يتعيّن على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين منَ السُكّان وغيرهم، وبين المقاتلين من العسكريين وغيرهم، بإلإضافة إلى ضرورة التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.

وذّكر المركز الجميع بأنّ هذه الأفعال تُعَدُّ انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية، وستطال المُساءلة الجنائية مُرتكبيها وفق الولاية القضائية الوطنية والدولية، مؤكدا بأنها جرائم لا تسقط بالتقادم او بالعفو العام .

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