الحويج يطَلع على نشاط شركة هواوي والصعوبات التي تواجهها سُبل معالجتها.

طرابلس 17 أغسطس 2023م (وال) ـ أطلع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على نشاط شركة هواوي بمختلف المناطق ودورها في دعم وتطوير أداء القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي.

كما بحث “الحويج” خلال لقائه مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس “لي وينليانغ “الصعوبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في ليبيا وسُبل معالجتها والعمل على تعزيز نشاطها بكافة القطاعات.

وأكد “الحويج” أن الشركات الصينية تُمثل شريك أساسي لبناء الاقتصاد الوطني وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التحتية بالمطارات والموانئ وتنفيذ طرق دولية نحو السوق الافريقية.

ودعا “الحويج” شركة “هواوي” للتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى المتوسطة لاستيعاب الكفاءات الوطنية وأصحاب الأفكار الريادية ضمن برامج التدريب والتطوير تسهم في الرفع من قدراتهم.

من جانبه أكد وفد شركة هواوي على تطلعات الإدارة لتوسيع نشاطها بدولة ليبيا، مشيراً الى رغبة عديد الشركات الصينية للعمل بدولة ليبيا وأبدت اهتمامها عبر تواصلها مع فرع الشركة.