رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من أساتذة الجامعات ورؤساء الاتحادات الطلابية بالمنطقة الغربية.

القبة 17 أغسطس 2023م (وال ) – بحث رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الخميس مع وفد من أساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء الاتحادات الطلابية بالمنطقة الغربية عدد من قضايا ومشاكل الطُلاب وشريحة الشباب بشكل عام.

وأكد ” صالح ” خلال اللقاء – الذي عقد بمدينة القبة بحضور أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية “علي أبو زريبة ” و”عبدالسلام المرابط” و” علي مفتاح المجدوب”و” حليمة الصادق” ً – على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازدهار البلاد بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” .

وشدد ” صالح ” ً على ضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم .

وفي ختام اللقاء قدم الوفد درعاً لرئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ” تقديراً لجهوده ومواقفه الوطنية.

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