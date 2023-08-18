السويد ترفع مستوى التحذير من تهديد إرهابي للمستوى الرابع.

ستوكهولم 18 أغسطس 2023 ( وال ) – قالت ” شارلوت إيسن” رئيسة وكالة الاستخبارات الداخلية السويدية (سابو) إن ستوكهولم رفعت التحذير من تهديد إرهابي لثاني أعلى مستوى لأول مرة منذ .2016

وذكرت ” إيسن” في مؤتمر صحفي في ستوكهولم أن مستوى التهديد سيتم رفعه من ثلاثة إلى أربعة على مقياس من خمس درجات، بينما أكد رئيس الوزراء أولف كريسترسون أنه تم إحباط أعمال إرهابية.

ولفتت فون إيسن إلى أن التوترات ازدادت في السويد، التي ترغب في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن مستوى التهديد الإرهابي من المتوقع أن يظل كما هو لوقت طويل. ولم يتم اتخاذ القرار بناء على واقعة واحدة، بل بناء على تقييم طويل الأمد.

يذكر أن عدة احتجاجات مناهضة للإسلام تتضمن إتلاف نسخ من المصحف أو إحراقها في السويد والدنمارك تسببت في احتجاجات دول ذات أغلبية مسلمة في الأشهر القليلة الماضية.

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