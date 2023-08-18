الاتحاد الأوروبي يستنكر هدم الاحتلال مدرسة عين سامية بالضفة الغربية .

القدس 18أغسطس 2023 ( وال ) – استنكر الاتحاد الأوروبي هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة عين سامية بالضفة الغربية، الممولة منه.

وطالب، في بيان، اليوم الجمعة، إسرائيل باحترام حق الأطفال الفلسطينييين في التعليم، وبتعويض الاتحاد الأوروبي عن التمويل الذي فقده.

من جهتها دعت المملكة المتحدة، مساء الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى الحفاظ على حق الأطفال الفلسطينيين بالتعليم.

جاء ذلك في تغريدة للقنصلية البريطانية بالقدس على صفحتها الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقا)، تعليقا على هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس مدرسة عين سامية، التي تخدم عددا من التجمعات البدوية، شرق رام الله.

وقالت القنصلية البريطانية إن “جميع الأطفال لديهم الحق في التعليم، المملكة المتحدة تدعو حكومة إسرائيل للحفاظ على هذا الحق للأطفال الفلسطينيين”.

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