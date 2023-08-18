وزيرة الخارجية الليبية ترفض حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة الليبية بكوبنهاجن، وتُحمل الحكومة الدنماركية مسؤولية توتر العلاقات بين البلدين.

طرابلس 18 أغسطس 2023 (وال) – أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش اليوم الجمعة عن رفضها الشديد لقيام أحد المتطرفين الدنماركيين بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مقر السفارة الليبية بالعاصمة الدنماركية.

انتقدت السيدة الوزيرة في تغريدتها المنشورة على حسابها الرسمي إدعاء حكومة مملكة الدنمارك أنها تدافع عن حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تسمح بانتهاك حق إحترام الأديان وخاصة الإسلامي.

كما حمّلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الحكومة الدنماركية مسؤولية توتر العلاقات بين دولة ليبيا والمملكة الدنماركية في إشارة لاستمرار السلطات الدنماركية السماح للمتطرفين بحرق نسخ من القرآن الكريم أمام السفارة الليبية.

وزارة الخارجية الليبية وعبر بيان شديد اللهجة صدر عنها اليوم الجمعة قالت بأن الحكومة الدنماركية تتحمل المسؤولية السياسية للإضرار بالعلاقات بين البلدين واستفزاز الشعب الليبي وكافة المسلمين حول العالم.

وحذرت الوزارة عبر بيانها من مغبة سماح السلطات الدنماركية مجدداً بأنشطة معادية واستفزازية من أمام مقر سفارة دولة ليبيا بكوبنهاجن، وقال البيان بأن “إن تكرار السماح بهذه الجريمة سيدفعنا لإعادة النظر في جدوى استمرار العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين بلدينا”.

مصادر حكومية أشارت إلى جدية وحزم الموقف الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية في التعامل مع هذه الاستفزازت العنصرية وجرائم الكراهية التي تورطت الحكومة الدنماركية في دعمها عبر منح تصاريح لمتطرفين تسمح لهم بإهانة وتدنيس وحرق نُسخ من القرآن الكريم. كما أفادت معلومات رسمية تحرك السفارة الليبية بالمملكة الدنماركية لحشد تأييد وتنسيق المواقف مع السفارات والبعثات الدبلوماسية لدول العالم الإسلامي المعتمدة لدى المملكة الدنماركية لمواجهة تصاعد جرائم الكراهية ضد الاسلام والمسلمين. (وال – طرابلس)

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