النفط يتجه لقطع سلسلة مكاسب دامت 7 أسابيع بفعل الصين والفائدة الأمريكية .

سنغافورة 18 أغسطس 2023 ( وال ) – يتجه النفط فيما يبدو لإنهاء سلسلة مكاسب دامت سبعة أسابيع، اليوم الجمعة، بفعل مخاوف إزاء نمو الطلب في الصين مع تباطؤ اقتصادها، وفي ظل احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على خامي القياس الرئيسيين اليوم؛ إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات، أي ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 80.49 دولار للبرميل بينما استقر خام برنت دون تغير عند 84.12 دولار للبرميل.

ويحد من أسعار النفط تركيز مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على احتواء التضخم في ضوء بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة تراجع الأسبوع الماضي في إشارة إلى أن سوق العمل التي لا تزال تشهد شحا في العمالة قد تدفع المركزي الأمريكي لمواصلة حملته لتشديد السياسة النقدية.

وجاء التقرير في أعقاب تقارير اقتصادية قوية أخرى، من بينها تقرير مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة، أشارت جميعها إلى احتمال أن يتمسك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وتفاقمت المخاوف بسبب مجموعة جديدة من البيانات الصينية التي أشارت إلى أن اقتصاد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم يفقد الزخم سريعا منذ الربع الثاني من العام.

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