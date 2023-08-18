بلدي الجفرة و مؤسسة التعدين يبحثان العراقيل التي تواجه انشاء مصنع الاسمنت بسوكنة وسبل حلحلتها .

الجفرة 18اغسطس2023م(وال) – بحث عميد بلدية الجفرة ” عثمان ابوبكر احسونة” مع مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين ” فرج الشندولي ” الاجراءات المتخذة لحلحلة الاشكاليات التي تواجه انشاء مصنع الاسمنت بسوكنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مؤسسة التعدين بحضور عضو المجلس البلدي الجفرة ” عبداللطيف جلالة ” و ” نوري العربي” مدير فرع المؤسسة بالجفرة ومدير الشركة المنفذة للمصنع.

وحسب مراسل وكالة ( وال) بالجفرة اليوم الجمعة تطرق الاجتماع الى مناقشة العراقيل التي تواجه الشركة واسبابها ووضع الحلول المناسبة لها للبدء في تنفيذ المشروع بالكامل علي ارض الواقع ومنحها مهلة لمدة شهر للبدء في العمل والا ستتخذ الاجراءات القانونية بسحب والغاء الاتفاق وايجاد مستثمر اخر.

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