وزارة الصحة : وصول الدفعة الثانية من العناصر الطبية والطبية المساعدة من بنغلاديش للعمل بالمناطق النائية.

طرابلس 18 أغسطس 2023 ( وال ) – وصلت الليلة الماضية الدفعة الثانية من العناصر الطبية والطبية المساعدة القادمة من دولة بنغلاديش للعمل بالمستشفيات والمراكز الطبية الواقعة بالمناطق النائية.

وحسب وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك جري استجلاب هذه العناصر الطبية بعد خضوعها لامتحانات من قبل لجنة مشكلة من وزير الصحة المكلف” رمضان أبوجناح” أوفدت لدولة بنغلاديش، بموجب القرار رقم (705) لسنة 2022.

وتأتي هذه الخطوة لإيجاد حلول لمشكلة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمراكز الطبية الواقعة بالمناطق النائية وفق ذات المصدر .

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