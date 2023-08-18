( نورلاند ) و ( قزيط ) يبحثان التطورات الأخيرة داخل مجلس الدولة، وقضايا حقوق الانسان .

طرابلس 18 أغسطس 2023 ( وال ) – التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند” أمس الخميس، بعضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط في العاصمة طرابلس.

ووصف السفير ” نورلاند” في تغريدة نشرتها السفارة الامريكية لدى ليبيا اللقاء بالمثمر تطرق إلى التطورات الأخيرة والديناميكيات داخل المجلس الأعلى للدولة ، إلى جانب مناقشة قضايا حقوق الإنسان في ليبيا

وكان ” نورلاند ” قد أكد في وقت سابق أن بلاده ملتزمة بدعم جهود تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا، ودعم جهود إجراء الانتخابات عبر عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا.

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