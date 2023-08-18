مركز بنغازي الطبي يحتضن أعمال المؤتمر الأول لجراحة الكتف يومي ( 27 و 28 ) أكتوبر من العام الحالي .

بنغازي 18 اغسطس 2023 (وال)- أعلن رئيس قسم جراحة العظام بمركز بنغازي الطبي الدكتور مصطفى الفاضلي عن انعقاد المؤتمر الأول لجراحة الكتف بمركز بنغازي الطبي يومي 27 و 28 أكتوبر من العام الحالي .

وقال الفاضلي لوكالة الانباء الليبية ” يعد المؤتمر حدثًا هامًا في مجال جراحة الكتف، حيث يجتمع خبراء ومتخصصون من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرات وتسليط الضوء على أحدث التطورات في هذا المجال المتطور.

ويهدف المؤتمر وفق الفاضلي إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الأطباء والجراحين المتخصصين في جراحة الكتف، وذلك من خلال مناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجههم في ممارساتهم اليومية بتسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال جراحة الكتف، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والمعرفة حول العمليات الجراحية والتشخيص والعلاجات الجديدة.

وسيتم في المؤتمر تنظيم الجلسات العلمية والمحاضرات من قبل أساتذة مرموقين ومتخصصين في جراحة الكتف، حيث سيتم تقديم محتوى متخصص ومتطور يناقش التحديات الحالية والاتجاهات الناشئة في هذا المجال. كما سيتم تنظيم بث مباشر لعمليات جراحة الكتف بإلاضافة إلى ورش عمل وحلقات نقاش تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة التفاعل والمناقشة المباشرة حول القضايا الهامة والمثيرة للاهتمام.

وأوضح الفاضلي ان المؤتمرسيمثل فرصة قيمة للمهنيين في مجال جراحة الكتف لتحديث معارفهم وتعميق فهمهم للتقنيات الحديثة والممارسات الأفضل في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، سيتاح فرصة للتواصل والتواصل الاجتماعي بين الزملاء ولبناء شبكات احترافية تعزز التعاون المستقبلي.

وأكد الدكتور الفاضلي أن المؤتمر الأول لجراحة الكتف سيكون مناسبة ممتازة لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير قدرات الأطباء والجراحين في هذا المجال المهم وتطلعه إلى لقاء الأطباء والمتخصصين المشاركين في المؤتمر الأول لجراحة الكتف بمركز بنغازي الطبي .

وال بنغازي ..