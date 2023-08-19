ليبيا نيوز

مـديـر عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية يتفقد مشروع صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي، ومشروع استكمال ملعب النهر .

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 اغسطس 2023 (وال)- تفقد مـديـر عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، مشروع صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي، ومشروع استكمال ملعب النهر الذي وصلت نسبة الإنجاز به نحو 90%.

واطلع تاكيته، على سير الأعمال الجارية بالمشروعين، والتي تشمل أرضية الملعب، التي ستكون حسب المواصفات والقياسات الدولية المعتمدة، وغرف تبديل الملابس ومدرجات الجمهور ، إلى جانب الإضاءة وأبواب دخول الجمهور والأبواب الرئيسية، بالإضافة إلى صالة الزوار والمنصة الرئيسة وصالة المؤتمرات الصحفية والأعمال الخارجية.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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