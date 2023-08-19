بدء أعمال صيانة 18مدرسة تعليمية بسرت .

سرت 18 أغسطس 2023(وال)- بدأت بمختلف المحلات ببلدية سرت أعمال صيانة عدد 18 مؤسسة تعليمية باشراف إدارة المشروعات بالبلدية .

ودكرت مصادر اعلامية لمراسل وال بسرت أن أعمال الصيانة للمدارس تستغرق بين الشهر والشهرين وأن التكلفة المالية تختلف حسب عدد الفصول والمرافق وبتمويل من لجنة أعادة الاعمار والاستقرار بنغازي التابعة لمجلس النواب .

وأشارت المصادر إلى أن تكلفة الصيانة لإحدى المدارس تقدر بأكثر من مليون دينار وتشمل أعمال صيانة وتوسعة فصول دراسية وصرف صحي وكهرباء وسباكة ومظلات للطابور الصباحي وملاعب رياضية.

وقام عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي سرت د مخلوف حامد ومدير مشروعات البلدية محمد عزو بمتابعة كافة مشاريع الصيانة للمدارس بسرت وضواحيها.