ريتشارد نورلاند : ندعم جهود ليبيا في الدفاع عن استقرارها الوطني والإقليمي.

طرابلس 18 أغسطس 2023م (وال ) – جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ” ريتشارد نورلاند ” دعم الولايات المتحدة لليبيا في جهودها لتعزيز الأمن داخل حدودها والدفاع ضد التهديدات التي تمس الاستقرار الوطني والإقليمي.

وقال ” نورلاند ” في تغريده نشرتها السفارة عبر حسابها بموقع ” تويتر ” حضرت اليوم الجمعة حفل اختتام أقيم على شرف مسؤولين من قوات إنفاذ القانون الليبية شاركوا في برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب الذي تموله حكومة الولايات المتحدة .

وأضاف: نحن نثني على مشاركتهم وعلى جهودهم لتحقيق السلم والاستقرار في ليبيا .

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