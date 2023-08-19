ليبيا نيوز

ريتشارد نورلاند : ندعم جهود ليبيا في الدفاع عن استقرارها الوطني والإقليمي.

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 أغسطس 2023م (وال ) – جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ” ريتشارد نورلاند ” دعم الولايات المتحدة لليبيا في جهودها لتعزيز الأمن داخل حدودها والدفاع ضد التهديدات التي تمس الاستقرار الوطني والإقليمي.

وقال ” نورلاند ” في تغريده نشرتها السفارة عبر حسابها بموقع ” تويتر ” حضرت اليوم الجمعة حفل اختتام أقيم على شرف مسؤولين من قوات إنفاذ القانون الليبية شاركوا في برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب الذي تموله حكومة الولايات المتحدة .

وأضاف: نحن نثني على مشاركتهم وعلى جهودهم لتحقيق السلم والاستقرار في ليبيا .

…(وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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