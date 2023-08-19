وفد أممي يواصل اجتماعاته مع السلطة الانتقالية في النيجر

نيامي 19 أغسطس 2023 (وال) -تواصل البعثة الأممية التي وصلت إلى نيامي أمس الجمعة، اجتماعاتها مع السلطة الانتقالية في النيجر للبحث عن حل للأزمة التي تشهدها البلاد بعد الانقلاب الأخير، وعزل الجيش للرئيس واستيلائه على السلطة.

وتم استقبال البعثة في مكتب رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس الانتقالي، ووزيري الدفاع والداخلية.

وندد الجانب النيجري خلال الاجتماع بالعقوبات الاقتصادية التي اعتبرها غير قانونية وغير إنسانية، وأوضحت السلطة النيجرية للوفد الأممي أن الرئيس المعزول محمد بازوم بخير، ويخضع للمراقبة.

كما اتهمت السلطات في النيجر وسائل الإعلام الدولية وخاصة الغربية منها، بنشر الأكاذيب عن النيجر.

وكانت البعثة الأممية وصلت إلى نيامي مساء أمس الجمعة، يرافقها الممثل الخاص للأمين العام لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل ليوناردو سيماو، والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في النيجر. ولم ترافق البعثة أي شخصية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” أو الاتحاد الإفريقي.(وال نيامي) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال