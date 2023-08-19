نادي طرابلس لكرة الطائرة جلوس لذوي الاعاقة يحرز بطولة ليبيا في اللعبة .

سرت 19 اغسطس 2023(وال)_ أختتمت الليلة الماضية بملعب طلائع النصر بمدينة سرت بطولة ليبيا لكرة الطائرة جلوس لذوي الاعاقة والتى تواصلت تلاثة أيام برعاية بلدية سرت وباشراف اللجنة البارالمبية والاتحاد الفرعي لدوي الاعاقة بسرت .

وتمكن فريق نادي طرابلس لكرة الطائرة جلوس من احراز بطولة ليبيا بفوزه على فريق نادي القرضابية سرت ويتحصل فريق نادي القرضابية سرت لكرة الطائرة على لقب الترتيب الثاني وتحصل فريق نادي بنغازي لدوي الاعاقة على الترتيب الثالث بالبطولة

وافادت مصادر اللجنة العليا الفنية للبطولة مراسل وال بسرت بترشح فريقا طرابلس وسرت للمشاركة فى بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة جلوس التى تستظيفها القاهرة فى شهر نوفمبر المقبل .

وأقيم الليلة الماضية حفل تكريم للفرق المشاركة في البطولة من مختلف مناطق ليبيا طرابلس و تكريم اللجنة الفنية والجهات التى تعاونت فى نجاح البطولة .

وال سرت..