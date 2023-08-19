(( وال الجفرة )) في عملية تعاون مشتركة بين الاجهزة الامنية والعسكرية القبض على أكبر تاجر مخدرات بالجفرة بمنزله بمدينة هون .

الجفرة 19اغسطس2023م(وال) – أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفرة الليلة الماضية القبض على أكبر تاجر مخدرات بالجفرة ( حسب قوله) اثر مداهمة منزله بمدينة هون رفقة معاونه نيجيري الجنسية.

وأوضح المكتب الاعلام الامني بالمديرية بان عملية المداهمة والقبض جرت بالتعاون بين عددا من الجهات الامنية والعسكرية بعد قيامه مقاومة رجال الامن واطلاق عدة اعيرة نارية.

وقال (( إن من خلال التحقيقات اعترف بان كمية المواد المخدرة المضبوطة ما تبقي من الكمية التي كانت بحوزته ، مشيرا إلى أن التحقيقات مازال جارية تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة .

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