ليبيا نيوز

بدء المرحلة الثانية من مشروع انصاف لثقافة سيادة القانون و العدالة الاجتماعية.

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 بنغازي 19 اغسطس 2023 (وال)  – انطلق بقاعة الشهيد مفتاح بوزيد للتدريب و التطوير بمقر وكالة الانباء الليبية ببنغازي صباح اليوم السبت البرنامج التدريبي إنصاف “نحو ثقافة سيادة القانون و العدالة الاجتماعية” الذي تشرف عليه منظمة (نوازي) لدرسات النوع الاجتماعي، الموجه لمكاتب دعم و تمكين المرأة في القطاعات الحكومية العاملة بالبلاد بحضور وزيرة شؤون المرأة انتصار العبود  

 و اوضحت رئيس منظمة نوازي حنين بوشوشة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن المشروع يعتمد كليا على مفهوم الانصاف و العدالة النوعية في اتخاذ السياسيات العامة المنظمة للعمل الحكومي لتطوير القدرات النسوية. 

 وقالت  بوشوشة  “المشروع يعتمد كليا على مفهوم الانصاف و العدالة النوعية في اتخاذ السياسيات العامة المنظمة للعمل الحكومي لتطوير القدرات النسوية ، البرنامج من شقين الاول يعنى بالمفاهيم و الثاني القوانين الفاعلة محليا المتعلقة بحقوق الانسان و المرأة و نظيرها المنظمة للعمل لتصبح ملائمة للاتفاقيات و المعاهدات المصادق عليها من قبل الدولة الليببة ،   بالاضافة الى جزء يندرج تحته التخطيط و التفكير الاستراتيجي و اعداد الخطط على المدى القصير و الطويل لنصل الى نتاج فعلي و حقيقي ملموس لهذه الوحدات ”  . 

ويستهدف البرنامج 25 متدربة على مدار ستة ايام  ضمن المرحلة الثانية لمشروع انصاف  نتاج التعاون المشترك بين” نوازي ” للدراسات و وكالة الانباء الليبية برعاية وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية  .

وال بنغازي ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك