بدء المرحلة الثانية من مشروع انصاف لثقافة سيادة القانون و العدالة الاجتماعية.

بنغازي 19 اغسطس 2023 (وال) – انطلق بقاعة الشهيد مفتاح بوزيد للتدريب و التطوير بمقر وكالة الانباء الليبية ببنغازي صباح اليوم السبت البرنامج التدريبي إنصاف “نحو ثقافة سيادة القانون و العدالة الاجتماعية” الذي تشرف عليه منظمة (نوازي) لدرسات النوع الاجتماعي، الموجه لمكاتب دعم و تمكين المرأة في القطاعات الحكومية العاملة بالبلاد بحضور وزيرة شؤون المرأة انتصار العبود

و اوضحت رئيس منظمة نوازي حنين بوشوشة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن المشروع يعتمد كليا على مفهوم الانصاف و العدالة النوعية في اتخاذ السياسيات العامة المنظمة للعمل الحكومي لتطوير القدرات النسوية.

وقالت بوشوشة “المشروع يعتمد كليا على مفهوم الانصاف و العدالة النوعية في اتخاذ السياسيات العامة المنظمة للعمل الحكومي لتطوير القدرات النسوية ، البرنامج من شقين الاول يعنى بالمفاهيم و الثاني القوانين الفاعلة محليا المتعلقة بحقوق الانسان و المرأة و نظيرها المنظمة للعمل لتصبح ملائمة للاتفاقيات و المعاهدات المصادق عليها من قبل الدولة الليببة ، بالاضافة الى جزء يندرج تحته التخطيط و التفكير الاستراتيجي و اعداد الخطط على المدى القصير و الطويل لنصل الى نتاج فعلي و حقيقي ملموس لهذه الوحدات ” .

ويستهدف البرنامج 25 متدربة على مدار ستة ايام ضمن المرحلة الثانية لمشروع انصاف نتاج التعاون المشترك بين” نوازي ” للدراسات و وكالة الانباء الليبية برعاية وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية .

وال بنغازي ..