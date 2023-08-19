ورشة عمل بجامعة فزان حول مشروع تربية وانتاج وتوطين الماعز .

سبها 19 اغسطس 2023 ( وال ) – نظمت جامعة فزان بالتعاون مع جمعية فزان التعاونية للزراعة العضوية ومنظمة ليبيا للزراعة والبيئة امس ورشة عمل حول (مشروع تربية وانتاج وتوطين الماعز مورسيانوجرناديناmurcian_Gradina)).

وتناولت الورشة البحث فى سبل المحافظة على الامن المائى فى ليبيا وتوفير الانتاج الغذائى من المشتقات الزراعية والحيوانية للمساهمة فى الامن الغذائى وتوفير فرص عمل وتشجيع الهجرة العكسية .

واوصت الورشة فى ختامها الى إقامة محطات للأمهات بمنطقة حوض مرزق، واشراك المزارعين بقطعات صغيرة ، ودعت الى انشاء صندوق لإقامة مراكز خدمات زراعية وبيطرية، ودعم السوق المحلي بهذه المنتجات ، مشاركة الجا معة بالأبحاث العلمية المتعلقة بهذا المجال

وحضر الورشة مدير مكتب خدمة المجتمع والبيئة الاستاذ” محمد الأمين الطاهر” ومدير جمعية فزان التعاونية للزراعة العضويه مهندس “إدريس ميلاد الجدي” ومنسقي قطاع الزراعة والتروةالحيوانية بالبلديات وأعضاء هيئة التدريس المختصين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والمهندسين الزراعيين والمزارعين والمربيين.

( وال سبها )

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