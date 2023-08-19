الكوني لبازوم : ليبيا تدعم الشرعية في النيجر ، وتقف مع ارادة الشعب الذي احتكم إلى صناديق الاقتراع .

طرابلس 19 أغسطس 2023 ( وال ) – أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي”موسى الكوني” مساء أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيس النيجر” محمد بازوم” أكد خلاله دعم ليبيا للشرعية في النيجر، والوقوف مع ارادة الشعب الذي احتكم الى صناديق الاقتراع ، مشددا على أن سلامة شخص الرئيس النيجري بازوم وأمن النيجر وضمان استقراره عبر إرساء الشرعية والعملية الديمقراطية يعد من أمن ليبيا والمنطقة.

وأضاف ” لكوني” خلال الاتصال أن ” إيجاد حل سلمي لأزمة النيجر يقف على رأس قائمة أولويات ليبيا، وذلك لتجنيب النيجر والمنطقة أهوال الحروب والمنازعات المسلحة، والتناحر العرقي التي من شأنه إرباك المنطقة والعالم.

وحسب منشور للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي على أن أمن و استقرار النيجر،الذي يجمعه مع ليبيا تاريخ وجغرافيا وأواصر قربى تاريخية لمكونات الشعبين، يعد من أمن واستقرار ليبيا وكامل منطقة الساحل والصحراء .

وقال ” الكوني” (( إن المساعي الليبية ذاهبة لتجنيب النيجر والمنطقة، شبح الصراعات المسلحة، التي تخلق بيئة مواتية للإرهاب والجرائم العابرة للحدود والقارات التي تقتات على أتون الحروب والنزاعات )).

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