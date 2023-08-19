الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مطار عسكري

موسكو 19 أغسطس 2023 (وال) -أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بطائرة مسيرة على مطار عسكري بمقاطعة نوفغورود جنوب غربي روسيا.

وأضافت وزارة الدفاع أنه في حوالي الساعة 08.00 بتوقيت غرينتش، نفذ نظام كييف هجوما إرهابيا بطائرة مسيرة على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود، رصدها مركز مراقبة المطار وتم إسقاطها.

وأشارت إلى اندلاع حريق في منطقة توقف الطائرات وتم إخماده، فيما تضررت إحدى الطائرات دون وقوع إصابات.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم إسقاط صاروخ أوكراني (S-200) أطلقته قوات كييف ليلا على شبه جزيرة القرم الروسية.(وال موسكو) س خ.

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