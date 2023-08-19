الدفاع الروسية تعلن القضاء على 975 جنديا أوكرانيا

موسكو 19 أغسطس 2023 (وال) -أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية صد جميع هجمات قوات كييف والقضاء على (975) عسكريا، وتدمير مقر قيادة الفيلق العاشر الأوكراني بمقاطعة زابوروجيه، وإسقاط (23) مسيرة لقوات كييف.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية مايلي:

على محور كوبيانسك تم صد أربع هجمات معادية، والقضاء على أكثر من (130) جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع ” M109 Paladin ” أمريكي.

على محور دونيتسك، تم صد خمس هجمات وتكبيد العدو (400) قتيل، وتدمير مدفع ( (D-20.

في محور جنوب دونيتسك، تم صد هجوم معاد وإحباط أنشطة (4) مجموعات تخريبية أوكرانية، والقضاء على (200) عسكري أوكراني وتدمير مدفعي ( Msta-B و(D-30.

في محور زابوروجيه تم صد هجوم على بلدة رابوتينو، والقضاء على (190 ) جنديا وتدمير مدفعي ( Krab ) بولندي، و(M119) أمريكي.

في محور كراسني ليمانسك تم القضاء على أكثر من (40) جنديا وتدمير مدافع (هاوتزر D-20)، وفي محور خيرسون، تم القضاء على (15) جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي ( D-30)، ومدفع ( Msta-B).

كما تم تدمير مقر قيادة الفيلق العاشر الأوكراني قرب مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه، ومستودع ذخيرة عند قرية غولوسكوف بمقاطعة خميلنيتسكي، وذلك حسب ماذكرته قناة روسيا اليوم بموقعها.(وال موسكو) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال