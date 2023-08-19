ليبيا نيوز

مديرية أمن طرابلس تحيل (( 107 )) متهمًا إلى النيابة في طرابلس خلال أيام الاشتباكات.

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 19 أغسطس 2023 ( وال )  – أعلنت مديرية أمن طرابلس  إحالة ( 107)  متهمين إلى النيابة العامة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي على وقع الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس . 

وأوضحت المديرية في منشور عبر صفحتها بالفيسبوك  مساء الجمعة، أن الموقوفين خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجاري، في مركز شرطة الهضبة بلغ ( 5 )  أشخاص، ومركز شرطة المدينة شخص واحد، ومركز شرطة الغربي ( 7 )  أشخاص ، والأوسط شخص واحد، وعين زارة ( 4 ) أشخاص، وزاوية الدهماني ( 13 ) شخصًا، والحي الصناعي ( 11)  شخصا وسوق الحمعة ( 17 ) شخصا، وباب بن غشير ( 10)  أشخاص.

 …( وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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