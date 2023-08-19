مديرية أمن طرابلس تحيل (( 107 )) متهمًا إلى النيابة في طرابلس خلال أيام الاشتباكات.

طرابلس 19 أغسطس 2023 ( وال ) – أعلنت مديرية أمن طرابلس إحالة ( 107) متهمين إلى النيابة العامة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي على وقع الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس .

وأوضحت المديرية في منشور عبر صفحتها بالفيسبوك مساء الجمعة، أن الموقوفين خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجاري، في مركز شرطة الهضبة بلغ ( 5 ) أشخاص، ومركز شرطة المدينة شخص واحد، ومركز شرطة الغربي ( 7 ) أشخاص ، والأوسط شخص واحد، وعين زارة ( 4 ) أشخاص، وزاوية الدهماني ( 13 ) شخصًا، والحي الصناعي ( 11) شخصا وسوق الحمعة ( 17 ) شخصا، وباب بن غشير ( 10) أشخاص.

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