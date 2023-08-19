صالح وحفتر والمنفي يتفقون على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات

بنغازي 19 أغسطس 2023 (وال)- عُقد بمدينة بنغازي مساء اليوم السبت، اجتماعًا ثلاثيًا ضم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المُسلحة المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق – في تصريح عبر صفحته الرسمية – إن الاجتماع الذي عقد بصالة مطار بنينا الدولي؛ يأتي في إطار التباحث والتشاور حول آخر مستجدات المسار السياسي، وخلص إلى التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

وأضاف بليحق أن الاجتماع خلص إلى أن مجلس النواب يتولى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.

وتابع بليحق : “نثمن دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبدالله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي”.

وشدد بليحق على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة، للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال