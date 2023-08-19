بدء ورشة عمل حول التشريعات المنظمة لعمل المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بحضور الكوني.

طرابلس 19 اغسطس 2023 م (وال)- نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ومركز القانون الدولي الإنساني اليوم السبت ورشة عمل حول التشريعات المنظمة لعمل المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بحضور النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني.

وأكد المشاركون في الورشة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني على الدعم الكامل لجهود المجلس الرئاسي الليبي في تحقيق المصالحة الوطنية والإجتماعية الشاملة، وجهوده الرامية إلى إجراء الإنتخابات، ودعمه لمنظمات مؤسسات المجتمع المدني.

وشدد الحاضرون على أهمية تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا من خلال تحديث وتطوير التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني، و تعزيز الشراكة التكاملية بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

شارك في الورشة عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الحقوقية والقانونية والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ونخبة من الخبراء والقانونيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.