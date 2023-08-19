ليبيا نيوز

القبض على منتسبين بوزارة الداخلية القطرية بجرائم اختلاس .

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الدوحة 19 أغسطس 2023 م (وال) ـــ أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أمس الجمعة، إلقاءها القبض على عدد من منتسبيها بسبب جرائم اختلاس واضرار بالمال العام .

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة القطرية على صفحتها عبرمنصة “أكس” (تويتر سابقا) قالت فيه: (بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام) .

وأضاف البيان انه (تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم . (

…(وال)…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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