وزارة الثقافة تنظم احتفالية لترشيح مواقع التراث الليبي بمنظمة الإيسيسكو..

طرابلس 19اغسطس 2023 م( وال )-نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية احتفالية اليوم السبت لتسليم ملفات مواقع التراث الليبي لإدراجها على قائمة التراث في العالم الإسلامي بمنظمة الإيسيسكو.

وحضر الاحتفالية وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي ،ومستشار التربية والتعليم احمد الصغير، ووكيلة وزارة السياحة حنان الحاسي ،ورئيس الهئية العامة للفنون والمسرح عبد الباسط ابوقندة ، ومندوب ليبيا الدائم لمنظمة التعاون الاسلامي عبد المطلب ابو سالم .

وقالت وزيرة التقافة في كلمة لها في الاحتفالية إن ليبيا تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والثقافية ، ومن الاهمية أن تعمل مؤسساتنا الثقافية علي ايجابيات حضارتنا وموروثنا الثقافي التي تحتاجه الانسانية في هذا العصر .

وأضافت أن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية قامت بتشكيل لجنة التراث الوطني التي تضم مختصين وخبراء في هدا المجال من الهيئات والمؤسسات الحكومية والنخب الثقافية لانجاز ترشيح ابرز المواقع التراثية في مخنلف مناطق الوطن لتسجيلها علي قائمة التراث الاسلامي ، مشيرة إلى أن اللجنة أنتهت بتجهيز عدد 51 موقعا تاريخيا في عدد من البلديات بكافة انحاء ليبيا .

من جانبه قال رئيس لجنة التراث الوطني عبد المطلب بن سالم لمرالسلة وكالة الانباء الليبية أن هذه اللجنة المشكلة من قبل وزيرة الثقافة تعد برنامجا لتوحيد التراث الوطني في سجل وطني ينقسم إلى التراث المادي المتضمن للاثار والمباني و الا مادي وهي الصناعات التقلديدية والاهازيج والمورث الشعبي وماشابه ، لافتا إلى أن ليبيا سجلت أكتر من 22 موقعا خلال العامين الماضيين.