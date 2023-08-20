السيسي يكشف أن مصر تستورد سنويا نصف استهلاكها من القمح، ويوضح أسباب الأزمة الاقتصادية .

القاهرة 19 أغسطس 2023 م (وال) ــــ كشف الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” اليوم السبت أن مصر تستهلك نحو 20 مليون طن من القمح في السنة الواحدة، وتستورد منه كميات كبيرة قد تصل لنصف استهلاكها، وهو ما يفسر زيادة الأسعار عليها، كما تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من زيت الطعام، وهو ما يتطلب توفير كميات كبيرة من العملة الحرة (الدولار)، وتبيعه للناس بالجنيه المصري .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية قام بها اليوم السبت ، وتحدث خلالها مع طلبة الأكاديمية، عن الوضع الاقتصادي في مصر والأزمة الحالية، مؤكدا أن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لم تكن السبب فيها .

ونشر موقع رئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية على شبكة المعلومات الدولية ، مقطع فيديو يتضمن تصريحات السيسي حول هذه القضايا وقال فيها :

“وبالنسبة للوقود، يوجد 10 ملايين سيارة تتحرك كل يوم، محتاجين نوفر لها الوقود ونستورد جزءا كبيرا منه من الخارج”.

وحول أزمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي الذي يعاني منه المصريون خلال أشهر الصيف، أوضح السيسي: “إحنا محتاجين في اليوم 18 ألف طن مازوت لتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتوفير الكهرباء خلال أيام الحر، بما يعني أكثر من نصف مليون طن مازوت في الشهر، ثمنهم تقريبا يتراوح ما بين 300- 350 مليون دولار، دا غير الغاز الذي لدينا إنتاج منه، ويقدم جزءا كبيرا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي، ولولا تواجده لكنا سنكون في أزمة كبيرة”.

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