ليبيا نيوز

اثيوبيا والامارات يوقعان 18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم .

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

أديس أبابا 19 أغسطس 2023 م (وال) وقعت الإمارات وإثيوبيا في حضور رئيس دولة الامارات “محمد بن زايد” ورئيس وزراء اثيوبيا “آبي أحمد ، يوم الجمعة في مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا، 18 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون بين البلدين ، وفق وكالة الامارات للانباء “وام” .

وكانت أبرز مذكرات التفاهم هذه : مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي وشركة إثيوبيا القابضة للاستثمار.

  مذكرة تفاهم بين “موانئ دبي العالمية” ووزارة النقل واللوجستيات الإثيوبية .

وعلى حسابه عبر منصة أكس (تويتر سابقا) غرّد “آبي أحمد” : (عقب الاجتماعات الثنائية وتوقيع اتفاقيات التعاون الرئيسية مع الشيخ “محمد بن زايد”، قمنا بزرع شتلات GreenLegacy مما يدل على التزامنا المتبادل بمعالجة تغير المناخ بطرق متعددة الأوجه) .

…(وال)…

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وكالة الأنباء الليبية

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