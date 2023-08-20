وزير دفاع بوركينا يؤكد استعداد بلاده لدعم النيجر في مواجهة تدخل إكواس العسكري.

واغادوغو 19 أغسطس 2023م (وال)-أعلن وزير دفاع بوركينا فاسو ” كاسوم كوليبالي ” اليوم السبت أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”.

وقال كوليبالي ،في تصريح صحفية، “نحن مستعدون لدعم النيجر”،وأن بوركينا فاسو على استعداد للانسحاب من مجموعة “إيكواس” لأن سياستها تجاه النيجر غير منطقية”.

وحذر من تزايد نشاط الجماعات المسلحة في المنطقة، في حال غرقت النيجر في الفوضى، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى خلق ظروف مواتية للحركات المسلحة.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، أعلنت أمس الجمعة، عن استعدادها لتدخل عسكري لحل الأزمة في النيجر، مشددة على أن الخيار العسكري ليس خيارها المفضل، لكنها وجدت نفسها مضطرة لذلك بسبب ما اسمته “تعنت المجلس العسكري”.