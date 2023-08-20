الدبيبة يفتتح مهرجان صيف مصراتة 2023 في نسخته الأولى .

مصراته 19 أغسطس 2023م (وال ) – انطلقت بمدينة مصراته اليوم السبت فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023 الأول من نوعه في المدينة وسط حضور جماهيري كثيف حسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة .

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمة له خلال مشاركته في افتتاح المهرجان ” إنه رغم ما شهدته البلاد من أحداث أليمة خلال اليومين الماضيين إلا أن الحياة تعود مجددا اليوم عبر مثل هذه الفعاليات والمهرجانات، مناشدا الجميع بتوحيد الجهود للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها” بحسب ما نشرته منصة حكومتنا عبر صفحتها بموقع ” فيسبوك”.

وتخلل حفل افتتاح المهرجان – الذي حضره كل من وزيري المواصلات والاقتصاد وعميد بلدية مصراتة ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار ورئيس غرفة التجارة والصناعة – وصلات فنية لفرق الفنون الشعبية وعروض ألعاب نارية إيذانا بانطلاق فعاليات المهرجان.

وتضم فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023 في نسخته الأولى التي ستستمر من 19 حتى 25 من أغسطس الجاري عروضا للسينما والمسرح والسيرك والفنون التشكيلية، إلى جانب عروض السيارات الكلاسيكية ورالي السيارات، وذلك بمشاركة محلية ودولية تشمل دول إسبانيا و تركيا وفلسطين.

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