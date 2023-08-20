الخليج العربي للنفط تكشف عن خطتها لاستعادة وحدات معالجة المياه بحقل النافورة.

طرابلس 19 أغسطس 2023م (وال ) – أعلنت شركة الخليج العربي للنفط وضع وضعت خطة لاستعادة وحدات معالجة المياه المصاحبة للعمل بحقل النافورة.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع ” فيسبوك ” أن منسقة الصيانة والعمليات بحقل النافورة اشرت فعليا في عملية صيانة وحدات معالجة المياه المصاحبة حيث قامت وحدة الميكانيكا بعمل عمرة لـ (10) مضخات مياه وكذلك إصلاح المضخات الكيميائية كما قامت وحدة صيانة الأنابيب بتغيير وصيانة (16) صماما وإصلاح (4) عدادت قياس للزيت.

وأكدت الشركة أن أعمال الصيانة جرت بمساعدة وحدة الإنتاج التابعة لمنسقة العمليات وتحت إشراف مباشر من لجنة التخلص من المياه المصاحبة.

وأوضحت بأنه تم تنفيذ هذا المشروع سنة 2019 بعدد وحدتين في المحطة (4) ووحدة في المحطة (5) ووحدة في المحطة (6) عن طريق شركة فيروستال.

وأشارت الشركة إلى أن رئيس لجنة إدارتها ” محمد بالقاسم بن شتوان” تعليماته لكافة المستخدمين بالمواقع والحقول النفطية التابعة للشركة بتذليل العقبات وتجاوز الصعوبات ومعالجة المشاكل الفنية التي قد تطرأ وتؤثر في عملية الإنتاج.

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