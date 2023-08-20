ليبيا نيوز

المكتب الاعلامي للرئاسي : المنفي يتلقى اتصالاً هاتفياً من باثيلي .

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 19 أغسطس 2023 م (وال) – قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن رئيس المجلس ” محمد المنفي ” تلقى مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باثيلي”، مقدماً له الشكر على جهوده المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأوضح المكتب أن ” باتيلي ” أكد خلال الاتصال تأسفه للأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، مشيراً أن إنجاز الانتخابات يؤسس لاستقرار دائم في ليبيا.

بدوره – حسب نفس المصدر – ثمن ” المنفي، جهود المبعوث الصادقة والجادة، مؤكداً الاستمرار في التنسيق المباشر بما يحقق الثوابت الوطنية المتفق عليها والمرجعيات المعتمدة للمرحلة الانتقالية.

ونوه على حرص كل القيادات الأساسية في ليبيا لإنجاز انتخابات شاملة وعادلة وشفافة وذات مصداقية.

(وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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