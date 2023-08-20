المحرر الرياضي بـ (وال) : حارس الهلال ( حسام امبية ) يجري عملية قسطرة ناجحة . ‏

بنغازي 20 أغسطس 2023 م (وال) – أفاد المحرر الرياضي بـ (وال) أن العملية الجراحية في القلب ( قسطرة ) التي أجريت أمس السبت لحارس مرمي فريق الهلال ” حسام أمبية حارس ” كللت بالنجاح .

وأوضح المحرر أنه تم نقل الحارس المتميز ” حسام أمبية ” للمستشفى الملاصق للملعب إثر تعرضه لحالة من ضيق التنفس في الستة دقائق الأخيرة من المباراة والتي انهاها بصعوبة بحكم انتهاء حق التغييرات ، حيت خضع لإجراء الكشوفات الطبية التي استوجبت إجراء قسطرة علاجية لجلطة كانت السبب فيما تعرض له الرياضي نتيجة عدة عوامل منها كثرة الضغط و التوتر

وقال المرافق الطبي لفريق الهلال ” عبدالسلام الفيتوري ” لـ (وال) إن قرار النقل للمستشفى كان بطلب منه بعد وضع الأكسجين للاعب وفي وجود فريق الإسعاف بالملعب بعد أن، وظهر أو الوضع الصحي للاعب بات يميل للحرج..

وأشار ” الفيتوري ” إلى أنه علي الرغم من أن الكشوفات التي سبقت المشاركة و أجريت تحت اشرافي شخصيا وبمشاركة استشاريين لم تثبت أي إصابات ظاهرة ، ولكن هذه الحادثة تؤكد ضرورة الاهتمام بالعناية الطبية الفائقة في الملاعب والأندية من حيث سيارات الإسعاف والأطقم الطبية العاملة في هذا المجال، فضلا عن نشر ثقافة المسعف والانعاش القلبي الرئوي إضافة إلي الكشف الدوري والملف الطبي الرياضي.

(وال)