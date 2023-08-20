ليبيا نيوز

وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات يتفقد سير العمل داخل العيادة المركزية لخدمات الأسنان بتاجوراء،

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس   20 اغسطس 2023 ( وال ) –  تفقد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات “سعد الدين عبد الوكيل “مساء أمس الجمعة العيادة المركزية لخدمات الأسنان بتاجوراء،

 وأطلع  الوكيل خلال هذه  الزيارة التي رافقه خلالها  رفقة مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة، ورئيس قسم المستشفيات على عمل الوحدات والأقسام، واستمع إلى شروحات العاملين حول سير الخدمات الطبية بها .

وعلى هامش الزيارة، عقد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات  اجتماعًا مع مدير العيادة المركزية ومسؤولي الأقسام، للتباحث حول توفير احتياجات العيادة من الأجهزة والمعدات الطبية، بما يسهم في الرفع من كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان.

وتأتي هذه الزيارة، لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام العيادة، والوقوف على الخدمات التي تحتاج لتجديد أو استحداث حسب صفحة الوزارة على الفيسبوك .

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وكالة الأنباء الليبية

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