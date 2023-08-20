سيول وواشنطن تستعدان لإطلاق مناورات عسكرية مشتركة.

سيول 20 أغسطس 2023 (وال) – تنطلق يوم غد الاثنين تدريبات عسكرية مشتركة واسعة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بمشاركة تسع دول أخرى بهدف تعزيز الدفاع المشترك ضد التهديدات العسكرية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنه من المقرر إجراء تدريبات “أولتشي فريدوم شيلد” السنوية على أساس سيناريو حرب شاملة في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس، وستضم تدريبات طوارئ مختلفة.

وأشارت إلى أن التدريبات ستشارك فيها قوات الفضاء الأمريكية، بالإضافة إلى أفراد الجيش والقوات البحرية والجوية وقوات مشاة البحرية التابعة للحلفاء، وفقًا للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وأوضحت الوكالة أنه سينضم إلى التدريبات قوات من 9 دول أعضاء وهي: أستراليا، كندا، فرنسا، بريطانيا، اليونان، إيطاليا، نيوزيلندا، الفلبين، وتايلاند، إلى جانب القوات الكورية والأمريكية.

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