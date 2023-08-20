رئيس الوزراء الياباني يزور محطة فوكوشيما قبيل إطلاق مياهها المعالجة في البحر

طوكيو 20 أغسطس 2023 م ( وال ) زار رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا ” اليوم الأحد محطة فوكوشيما النووية المعطلة بينما تستعد الحكومة اليابانية لإطلاق المياه المعالجة المخزنة في المنشأة بالبحر.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن كيشيدا تفقد مرافق المحطة خلال الزيارة والتي تأتي قبل أن يلتقي مجلس الوزراء الياباني بعد غد الثلاثاء لمناقشة موعد بدء ضخ المياه، وقالت مصادر حكومية في وقت سابق “إن العملية ستبدأ على الأرجح بين أواخر أغسطس الجاري وأوائل سبتمبر المقبل”.

وتدرس الحكومة موعد إطلاق المياه منذ أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية – في تقريرها النهائي الشهر الماضي – إن التفريغ المخطط له سيتوافق مع معايير السلامة العالمية.

يأتي ذلك فيما لا يزال الصيادون وبعض الدول المجاورة يعارضون الخطة، حيث أدخلت الصين اختبارات إشعاع شاملة على واردات المأكولات البحرية اليابانية، كما يخطط كيشيدا للقاء رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية للمصايد، غدا الاثنين لتسوية الأمر، بحسب مصادر حكومية.