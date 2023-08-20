مقتل 3 مدنيين بينهم طفلة إثر سقوط قذيفة على منزل بأحد أحياء الخرطوم

الخرطوم 20 أغسطس 2023 (وال) -أفادت مصادر بمقتل (3) مدنيين بينهم طفلة جراء سقوط قذيفة يوم الأحد على منزلهم في حي الديم بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة في الخرطوم بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في عدة أحياء جنوب وشرق المدينة.

وقصف الجيش مواقع للدعم السريع في أحياء الديم والسوق الشعبي وحي الصحافة، وامتداد الدرجة الثالثة وجبرة جنوبي الخرطوم، فيما ردت الدعم السريع من مواقعها شرقي الخرطوم بقصف عنيف على مواقع الجيش.

وشهدت منطقة اللاماب بحر أبيض المجاورة لسلاح المدرعات، معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية خلفت قتلى وجرحى، وتسبب القصف من جانب الدعم السريع لنواحي الثورات شمال أم درمان لانهيار عدد من المنازل.

واتسع نطاق الاشتباكات في عدد من مدن السودان، لاسيما مدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان، حيث شهدت المدينة أعمال عنف كبير ونهب للممتلكات والمصارف والمقرات الحكومية.(وال الخرطوم) س خ.

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