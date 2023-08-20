اليونان تستضيف اجتماعا لزعماء دول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي

أثينا 20 أغسطس 2023 م ( وال ) تستضيف اليونان يوم غد الإثنين اجتماعا لزعماء دول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي لبحث التوسع والمستقبل الأوروبي. ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن مصادر حكومية قولها إن مبادرة رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس ” لدعوة زعماء دول غرب البلقان ودول الاتحاد الأوروبي للاجتماع في قصر ماكسيموس يوم 21 أغسطس في عشاء غير رسمي لمناقشة توسيع المنطقة والمستقبل الأوروبي، يؤكد دور اليونان كدعامة للاستقرار ر والسلام وأمن الطاقة في البلقان وجنوب شرق أوروبا.

وقالت المصادر نفسها إن “رئيسة المفوضية الأوروبية ” أورسولا فون دير لاين “، ورئيس المجلس الأوروبي “شارل ميشيل “، استجابا بشكل إيجابي لدعوة ميتسوتاكيس، وهو أمر جوهري ورمزي”.

ووفقاً للمصادر، فإن رمزية استجابة فون دير لاين وميشيل ترجع إلى أن يوم 21 يونيو (حزيران) الماضي، صادف الذكرى 20 لـ”إعلان تسالونيك” لقمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، والتي مهدت الطريق أمام اندماج العديد من دول المنطقة في الاتحاد الأوروبي.